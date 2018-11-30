Akıllı telefon fiyatları neden sürekli artıyor?

Apple'ın yeni iPhone modelleri bugün Türkiye'de satışa sunuldu. Cihazların fiyatları sadece geçen yıla kıyasladığımızda dahi ciddi bir artış gösteriyor.

2017'nin eylül ayında tanıtılan iPhone X ülkemizde 6 bin 99 TL'den başlayan fiyat ile karşımıza çıkarken bugün satışa sunulan modellerden en düşüş fiyata sahip olan iPhone XR 7 bin 399 TL ile raflardaki yerini aldı.

Ancak artan fiyatları ile kullanıcıların canını sıkan tek firma Apple değil.

Örneğin Samsung geçtiğimiz yıl Note 8’i ülkemizde 4 bin 999 TL fiyat etiketi ile piyasa sürerken bu yıl tanıtılan Note 9’un fiyatını 6 bin 499 TL olarak açıklamıştı.

Android cephesinin bir başka önde gelen firması Huawei ‘Mate 20 Pro’ isimli amiral gemisi modelini geçtiğimiz ay ülkemizde 8 bin 499 TL fiyat etiketi ile piyasaya sürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Madde Fiyatları veri tabanına göre, Ağustos 2017 itibari ile Türkiye için ortalama bir akıllı telefon fiyatı 1651 liraydı. Ağustos 2018’e geldiğimizde ise bu fiyat 2 bin 255 TL oldu.

Piyasadaki her 10 telefonun 8’inin yurtdışından geldiği ülkemizde akıllı telefonların fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni artan dolar ve euro kuru.

Ancak fiyat artışının altında yatan tek neden bu değil. Apple, Samsung ve Google gibi piyasada söz sahibi olan oyun kurucuların fiyat politikalarına baktığımızda amiral gemisi modellerinin her sene geçmiş yıla oranla pahalandığını görüyoruz.

Yine Apple cephesinden bir örnek vermek gerekirse 2017’de tanıtılan iPhone X 999 dolardan başlayan fiyata sahipken bu yıl tanıtılan iPhone XS Max ABD’de 1099 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunuldu. Yeni çip, geliştirilmiş kamera özellikleri ve büyüyen ekran fiyat artışının nedenleri arasında gösterildi.

Güney Kore merkezli Samsung’a baktığımızda da aynı fiyat artışına şahit oluyoruz. 2016’da tanıtılan Note 7, 800 –850 dolar bandında karşımıza çıkarken, bu yıl tanıtılan Note 9 1000 dolar fiyat etiketi ile raflardaki yerini aldı.

Google cephesine baktığımızda da farklı bir manzara görmüyoruz. Google Pixel’in fiyatı 2016’da 649 dolarken bu yıl tanıtılan model 799 dolar fiyat etiketine sahip.

Son yıllarda ciddi bir fiyat rekabetine giren piyasanın oyun kurucuları gelen her yeni model ile fiyatları yukarıya çektikçe Türkiye gibi telefon ihtiyacının büyük kısmını yurtdışından karşılayan ülkelerde bu artışlar daha yoğun hissediliyor.

Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden Türkiye, 2007-2017 yılları arasında bu telefonlar için 24 milyar TL harcadı. Görünen o ki şirketlerin fiyat politikaları ve geçtiğimiz yıla oranla yükselen dolar ve euro fiyatları nedeniyle önümüzdeki yıllarda bu miktar daha da artış gösterecek.