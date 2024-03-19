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Akın kardeşler anısına “Gençlerden Melodilere” konseri verildi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği iş birliğinde 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler takımından Doruk ve Alp Akın kardeşler anısına “Gençlerden Melodilere” konseri verildi.
Akın kardeşler anısına “Gençlerden Melodilere” konseri verildi

Yapılan açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda halka açık ve ücretsiz olarak verilen konserde koroyu Şef Erkan Dağlı, orkestrayı Şef Ersin Kaşif ise yönetti. Konsere piyanoda Uliana Öztemur, solist olarak da Simay Vechi ve Havva Özdemirağ eşlik etti.

 

Konserde, Ada Işığı Çocuk Korosu, Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu ve Genç Yetenekler Production Orkestrası da sahne aldı.

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Rana Uluçay, konsere katkı koyanlara teşekkür ettiği konuşmasında Doruk ve Alp Akın kardeşlerin de Ada Işığı Çocuk Korosu üyesi olduğunu söyledi.

 

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Cemre Nur Güveloğlu, İlayda Avaracı, Mercan Tekeli ve Mustafa Kayhan de gecede sahne aldı. Etkinlik sonunda fotoğraflar Doruk Akın ve Alp Akın’ın annesi Ayşe Güler Akın’a teslim edildi.

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