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Akıncı: Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ı bir vilayet olarak görüyor

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Akıncı: Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ı bir vilayet olarak görüyor
Akıncı: Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ı bir vilayet olarak görüyor

4,Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından paylaştı:

Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın KKTC Anayasa Mahkemesi ve Başkanını hedef alan saldırgan ve tehdit içeren sözlerini büyük bir üzüntü ve infial içinde izledim. Asla kabul edilmesi mümkün olmayan bu tavrın, KKTC’yi tanıdığını söyleyen ve üstelik başka devletlerden de bunu talep eden bir makamdan gelmiş olması durumun vahametini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kuzey Kıbrıs’ı Türkiye’nin bir vilayeti olarak gördüğünü açıkça ifade eden bu anlayış “ Siz bir Fransa değilsiniz “ diyerek de kendince yerimizi tayin etmiş bulunmaktadır. Altı ay önce seçimlerimize tüm kurumları ile ve her türlü imkanlarını kullanarak açıkca müdahale etmelerinin ne anlama geldiğini artık hala göremeyenler kalmışsa bugün nihayet anlamış olmalıdırlar.

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