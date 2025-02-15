Akıncı: "Federal Çözüm Şansı Reddedildi, Ada Üzerinde Türkiye ile Komşu Olmak Tercih Edildi"

4. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs'ta federal çözümün sağlanabilmesi halinde, iki kurucu devletin yanı sıra federal merkezi hükümetin de yetkilerini kullanacağını belirtti. Akıncı, hükümetin 7 Kıbrıslı Rum ve 4 Kıbrıslı Türk üyeden oluşması konusunda mutabakat sağlandığını, ancak Kıbrıs Rum liderliğinin zaman içinde bu yapıyı "şeytanlaştırdığını" ifade etti.

Akıncı, federal devlet modeli içinde Kıbrıslı Türklerin ekonomik eşitliğini sağlamaya yönelik düzenlemelerin de gündemde olduğunu vurgulayarak, "Kıbrıslı Türklerin yönettiği bölgenin gelişimi için federal bütçeden ve AB fonlarından daha fazla yararlanılması, uluslararası ticaret ve turizm anlaşmalarına imza atabilmesi öngörülüyordu" dedi.

Ancak bu süreçlerin başarısızlığa uğratıldığını belirten Akıncı, "21 yıl önce Annan Planı, 8 yıl önce ise Crans Montana Konferansı'nın başarısız olması tercih edildi. Bunun sonucunda adanın bölünmüşlüğü kalıcı hale geldi, kuzeydeki nüfus yapısı değişti ve Türkiye'ye olan bağımlılık arttı" ifadelerini kullandı. Akıncı, federal çözümün reddedilmesiyle, adanın ortak yönetimi yerine Türkiye ile komşu olmanın tercih edildiğini söyledi.