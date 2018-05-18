Akıncı: “Filistin halkına dayanışmamızı iletmek amacıyla zirveye gidiyoruz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 16.30’da İstanbul’a hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin saldırıları sonucundan 60 tan fazla Filistinlinin öldüğünü, binlercesinin yaralandığını ve ölenler arasında Leyla bebeğin de bulunduğunu hatırlatarak; “Hiçbir stratejik çıkar bir yaşını doldurmamış bir bebeğin hayatından daha değerli olamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının her zaman Filistin’in yanında olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının dayanışmasını bir kez daha göstermek amacıyla zirveye katılacağını ifade etti.

5 ay önce Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin Ortadoğu’yu daha da karıştıracak bir adım atarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını , Tel Aviv’deki büyükelçiliğini buraya taşıyacağını ilan ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu kararın hemen sonrasında İİT’nin cumhurbaşkanları düzeyinde İstanbul’da toplanarak kararı kınadığını anımsattı.

BM’nin Genel Kurulu’nda 128 ülkenin aleyhte tutumuyla bir karar üretildiğini kaydeden Akıncı, İİT’nin bütün üyeleri ve dünyanın önemli sayıda ülkesinin ABD’nin bu yanlış karardan dönmesini istediğini kaydetti.

Akıncı, “Ne yazık ki, bu karardan dönülmedi, geçtiğimiz günlerde bu karar uygulamaya kondu ve hemen ardından da silahsız bir şekilde protesto eyleminde bulunan Filistinlilere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonrası 60’tan fazla insan hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı. Aralarında henüz bir yaşını doldurmamış bir bebek de vardı, “Leyla bebek”. Hayatını kaybetti. Düşünüyorum da, hiçbir strateji çıkar bir yaşını doldurmamış bir bebeğin hayatından daha değerli olamaz” dedi.

Akıncı, Filistin halkına olan dayanışmayı, Kıbrıs Türk halkının her zamanki desteğini tekrarlamak ve dayanışmayı iletmek için zirveye katılacağını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın zirveye hazırlık anlamındaki toplantıya katılmak için sabah saatlerinde İstanbul’a gittiğini söyleyen Akıncı, Dışişleri Bakanları’nın bir taslak üzerinde çalışacaklarını ve hazırlayacakları metnin devlet başkanlarının katılacağı akşamki toplantıda ele alınacağını söyledi.

Akıncı, gözlemci sıfatıyla yer aldıkları İİT’de her zaman Filistin halkına destek olduklarını, bugün de bu desteği bir kere daha iletmek, Kıbrıs Türk halkının dayanışmasını duyurmak üzere zirveye katılacağını belirtti.

Akıncı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutlayarak, Atatürk’ün Türk gençliğine hediyesi olan Bayram’ın Kıbrıs Türk gençliğine de kutlu olması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Ercan Havalimanı’nda Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu uğurladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın öğleden sonra yurda dönecek.