Akıncı ile Anastasiadis, 4 ayın ardından yarın yeniden buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 4 ayın ardından yarın yeniden buluşuyor.

Rum liderin ortaya koyduğu desantralize federasyon kavramını somutlaştırması beklenen yarınki görüşmede ayrıca bazı güven artırıcı önlemlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere, yarınki görüşmenin tarihinin belirlenmesi için yapılan telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rum liderden ortaya koyduğu desantralize federasyon kavramını somutlaştırmasını istemiş, Rum lider de görüşmeye bu konuda hazırlıklı geleceğini söylediği açıklanmıştı.

Temmuz 2017’de İsviçre’de yapılan konferansın sonuçsuz kalmasının ardından müzakere etmeyen liderler en son 26 Ekim 2018’de bir araya gelmiş ve Aplıç ile Derinya'da kapıların açılma tarihleriyle ilgili karar duyurulmuştu.

BM’NİN HAZIRLIK TEMASLARI SÜRÜYOR

Bu arada liderlerin yarınki görüşmesine ev sahipliği yapacak olan BM’nin görüşmeye ilişin temasları devam ediyor.

BM yetkililerinin bugün 2 tarafla da görüşerek, hazırlıkları sürdürdüğü öğrenildi.

Liderlerin yarınki görüşmesi, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Lefkoşa ara bölgedeki resmi ikametgâhında yer alacak.