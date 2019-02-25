  • BIST 104.330
  • Altın 226,369
  • Dolar 5,2964
  • Euro 6,0134
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Akıncı ile Anastasiadis, 4 ayın ardından yarın yeniden buluşuyor.

»
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 4 ayın ardından yarın yeniden buluşuyor.
Akıncı ile Anastasiadis, 4 ayın ardından yarın yeniden buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 4 ayın ardından yarın yeniden buluşuyor.

Rum liderin ortaya koyduğu desantralize federasyon kavramını somutlaştırması beklenen yarınki görüşmede ayrıca bazı güven artırıcı önlemlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere, yarınki görüşmenin tarihinin belirlenmesi için yapılan telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rum liderden ortaya koyduğu desantralize federasyon kavramını somutlaştırmasını istemiş, Rum lider de görüşmeye bu konuda hazırlıklı geleceğini söylediği açıklanmıştı.

Temmuz 2017’de İsviçre’de yapılan konferansın sonuçsuz kalmasının ardından müzakere etmeyen liderler en son 26 Ekim 2018’de bir araya gelmiş ve Aplıç ile Derinya'da kapıların açılma tarihleriyle ilgili karar duyurulmuştu.

BM’NİN HAZIRLIK TEMASLARI SÜRÜYOR

Bu arada liderlerin yarınki görüşmesine ev sahipliği yapacak olan BM’nin görüşmeye ilişin temasları devam ediyor.

BM yetkililerinin bugün 2 tarafla da görüşerek, hazırlıkları sürdürdüğü öğrenildi.

Liderlerin yarınki görüşmesi, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Lefkoşa ara bölgedeki resmi ikametgâhında yer alacak. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Başka sondajlar da programlanıyor”25 Şubat 2019 Pazartesi 14:00
  • Akıncı, görüşme öncesi konuştu: "Doğu Akdeniz'de elimiz kolumuz bağlı bekleyecek değiliz"25 Şubat 2019 Pazartesi 12:25
  • Rum Dışişleri Bakanlığı Akyar konusunda açıklama yaptı24 Şubat 2019 Pazar 14:45
  • “6 parametre üzerinde uzlaşı şart”24 Şubat 2019 Pazar 14:40
  • “Enerji, devleti jeostratejik açıdan güçlendiriyor”24 Şubat 2019 Pazar 13:55
  • “İki taraf çözümün temel parametreleriyle ilgili farklı şeyler anlıyor”24 Şubat 2019 Pazar 13:50
  • Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile söyleşi...24 Şubat 2019 Pazar 13:45
  • "Anastasiadis desantralizasyonu görüşmeye hazır olduğunu iletecek" iddiası...24 Şubat 2019 Pazar 13:40
  • Avrupa Komisyonu’ndan hellim konusunda önkoşul24 Şubat 2019 Pazar 13:35
  • 2018’in son üç ayındaki işsizlik oranı yüzde 7.624 Şubat 2019 Pazar 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti