Akıncı- Lute görüşmesi bir buçuk saat sürdü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, bugün yaklaşık bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, bugün yaklaşık bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Lute ile Akıncı, dün başlatılan “referans kavramlarıyla” ilgili çalışmalarını devam ettirmek amacıyla bugün yeniden bir araya gelmişti.

Görüşme sonrasında Lute herhangi bir açıklama yapmadı; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun ise açıklama yapması bekleniyor.