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Akıncı: Protokoldeki yerim, halkın gönlündeki yerden daha değerli değildir

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yaşamımın hiç bir döneminde protokoldeki yerim, halkın gönlündeki yerden daha değerli olmamıştır” ifadelerini kullandı.
Akıncı: Protokoldeki yerim, halkın gönlündeki yerden daha değerli değildir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yaşamımın hiç bir döneminde protokoldeki yerim, halkın gönlündeki yerden daha değerli olmamıştır” ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Akıncı’nın paylaşımı;
“Toplumsal kaygı taşıyarak attığımız her adımı ya da sergilediğimiz her tavrı “koltuk aşkı” “2020 hesabı” diye okumak isteyenlere: Yaşamımın hiç bir döneminde protokoldeki yerim, halkın gönlündeki yerden daha değerli olmamıştır”

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