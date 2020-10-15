Akıncı’dan Barış Vurgusu #BarışÇünkü

‘Barışçünkü’ hastag’i adı altında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, 18 Ekim’de yapımı gerçekleşecek olan 2’nci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi adına yaptığı paylaşımda “barış ortamı” vurgusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı adayı Akıncı, “İnsanlık onuruna yakışan ve gençlerimizi dünyayla buluşturup aydınlık günlere taşıyacak bir düzen ancak barış ortamında gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.