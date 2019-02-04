Akit'ten bir hizmet daha : İşte şirk dolu şarkılar ''Top 20''

Akit gazetesi, “dinlenmesinin şirk olduğunu” iddia ettiği şarkılarla ilgili bir haber yayınladı.
Akit’in “Şirk dolu şarkılar ve onları söyleyen şarkıcılar” ifadesini kullandığı liste şöyle:
Kubat: “Seni Allah kadar sevdim.”
Nükhet Duru: “Sen gördüğüm en son ilahsın.”
Edip Akbayram: “Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah’a.”
Mahsun Kırmızıgül: “Sevdim seni Rabbim kadar.”
Orhan Gencebay: “Kaderin böylesine yazıklar olsun.”
Yıldız Tilbe: “Sensiz ölürüm cennette.”
Grup AF: “Yaradan’ın boş vaktine gelmiş.”
Muazzez Abacı: “Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır.”
Duman: “Aldanma öbür dünyaya, hayatı yaşa.”
Cem Adrian: “Beni Tanrı’ya tekrar inandırabilir misin?”
Erol Evgin: “Seni sevmek ibadetim.”
Hakkı Bulut: “Sana taptım be yahu!”
İbrahim Tatlıses: “Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım, dünyaya beni sen attın, çile çektirdin, derman arattın. Madem unutacaktın, beni neden yarattın?” / “Bir Allah'a taptım bir sana taptım!”
Hande Yener: “Of güzel Allah’ım, içimi ısıtan adam sanki senin aynandı.”
Ebru Gündeş: “Benim sana yaptığım canım, aşk tadında ibadet.”
Ferdi Tayfur: “Kızdım getirene beni dünyaya, anama babama günahkar oldum.”
Ahmet Kaya: “Allah’ına kitabına sövüp saydım.”
Murat Göğebakan: “Kara gözlüm, sen de yalancı çıktın. Seni kendime ilah yapmıştım.”
Müslüm Gürses: “Yıkılsın minareler açılsın meyhaneler.” / “İsyanım var benim kadere.” / "Rest çektim kadere."
Oğuz Yılmaz: “Bas bas paraları Leyla’ya, bir daha mı geleceğiz dünyaya?”
Ferhat Göçer: “Cenneti değişmem saçının teline.”
Selami Şahin: “Tapılacak kadınsın.”
Mahsuni Şerif: “Yaradan bir can vermiş, boşu boşuna."
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