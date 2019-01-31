AKP anketi: 'Sandığa gitmeyeceğim' diyenlerin sayısı artıyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti'nin Ankara'da yaptırdığı ankette kararsızların oranının yüzde 26 çıktığını belirterek, bunun alarm verici olmasa da üzerinde durulması gereken 'yeni' bir durum olduğunu yazdı.

Partiler, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalarına sürerken, anket ölçümleri de daha sık aralıklarla yapılmaya başlandı. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti'nin Ankara'da yaptırdığı anketle ilgili değerlendirmelerini yazdı.

AK Parti'de anketlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ilk kez, önlerine gelen anketlerle ilgili 'yeni bir durumdan' söz ettiğini belirten Acet, bunun da ‘Oy vermeye gitmeyeceğim' diyenlerin ve kararsızların oranındaki büyük artış olduğunu ifade etti. Acet, bu durumun alarm verici olmasa da üzerinde durulması gerektiğini belirtti.

Mehmet Acet'in ‘Sandığa gitmeyeceğim diyenlerin sayısı neden artıyor?‘ başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

''Anlayabildiğim kadarıyla oy kullanmak istemeyenlerin sayısındaki artışın birden fazla nedeni var.

Yerel seçimlerin ittifaklar üzerine inşa edilmiş olması, bunun temel bir gerekçesi olabilir.

Ak Partili olup MHP'ye oy vermek istemeyenler, MHP'li olup Ak Parti adayına destek vermek istemeyenler;

CHP'li olup İyi Parti'nin adayına, İyi Partili olup CHP'nin adayına oy vermeme kararı alanlar, "Sandığa gitmeyeceğim" diyor olabilir.

CHP'li, İyi Partili olup da HDP'nin örtülü desteğinden rahatsız olanları da buraya ekleyebiliriz.

Ya da, Ak Parti yönetimine farklı farklı gerekçelerle kızgınlık içinde olan seçmenler.

Bu faktörlerin hepsini üst üste koyduğumuzda "Oy kullanmayacağım" diyenlerin sayı ve oranındaki artışın sebepleri anlaşılır hale gelebiliyor.

KRİTİK YERLERDE SEÇİM SONUÇLARINI KARARSIZLAR BELİRLEYEBİLİR

Ankara özelinde 4 bine yakın seçmenle yüz yüze yapılan bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarını gördüm.

Bu araştırmaya göre Ankara'da yaşayıp da oy kullanma hakkına sahip olanların yüzde 26'sı "Kararsızım" diyor.

Bu veri iki şeye tekabül ediyor:

1-Mehmet Özhaseki için de Mansur Yavaş için de seçimlerin ‘çantada keklik' olmadığına.

2-Seçimin kazananının "Kararsızım" diyenlerin büyük bölümünün yapacağı ortak tercihe göre belli olacağına.

Bu da demek oluyor ki; önümüzdeki 2 ay boyunca hem adayların, hem de partilerin sergileyeceği performans, özellikle rekabetin güçlü olacağı yerlerde seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek''.