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AKP gözünü iyice kararttı: Ahmet Türk hasta ve yaşlı, mazbatayı bize verin

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AKP gözünü iyice kararttı: Ahmet Türk hasta ve yaşlı, mazbatayı bize verin
AKP gözünü iyice kararttı: Ahmet Türk hasta ve yaşlı, mazbatayı bize verin

AKP, Mardin’de büyükşehir belediye eş başkanı seçilen HDP’li Ahmet Türk’ün ‘hasta ve yaşlı olduğu, belediye başkanlığı görevini yapamayacağı’ gerekçesiyle il seçim kuruluna başvuru yaptı.

Ahmet Türk yüzde 56.24 oy alarak seçimi kazanırken, AKP’li rakibi Mehmet Vejdi Karaman yüzde 38.53 oyda kalmıştı.

AKP Mardin il örgütü, önce Türk’ün ‘KHK ile görevinden alındığı’ gerekçesiyle il seçim kuruluna gitti. İl seçim kurulu, başvuruyu reddetti ve Türk’e mazbatasının verilip verilmeyeceğine dair kararı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bıraktı.

AKP ise, YSK’yı beklemeyerek il seçim kuruluna bu sefer de Türk’ün ‘hasta ve yaşlı olduğu, belediye başkanlığı görevini yapamayacağı’ gerekçesiyle başvuru yaptı.

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