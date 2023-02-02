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AKP kurucularından Kemal Albayrak: Partiden istifalar başlayacak

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AKP kurucularından Kemal Albayrak, parti içinde huzursuzluk olduğunu ve seçim atmosferinde bazı istifaların olacağını söyledi.
AKP kurucularından Kemal Albayrak: Partiden istifalar başlayacak

AKP kurucusu ve eski AKP milletvekili Kemal Albayrak, Halk TV'de Can Coşkun'un sunduğu Haber Masası'na bağlandı. Ülkenin bir seçim atmosferine girdiğini vurgulayan Albayrak, "Tabii bu atmosfere girince olaylar biraz daha farklı. Bunun arkası istifalar gelebilir yakın zamanda. çünkü öyle bir hale geldik ki bu iktidarın insanlara verdiği sis parti içine de yansımaya başladı. Keyfi idare her zaman baskı ve zulüm getirir. Bunların ortaya koyduğu sistemler parti içinde çıkan yasalara, sadece seçim amaçlı yasalar olduğu için elbette AK Parti içinde de huzursuzluk kaynağı var. Mesela bir EYT çok aceleyle düşünülmeden getirildi onda bile sıkıntılar var" dedi.

Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçim atmosferinde ister istemez milletvekilleri geçmişte bürokraside ve diğer salanlarda ciddi manada suç işleyenler bir zırha bürünme amacı görüyorlar milletvekilliğini. Böyle bir yarış var. İyi niyetli bürokratları bunun dışında tutuyorum. Ama gerçekten öyle büyük suç işlediler ki bunlardan dolayı da korku var zırh var. Bu alan daralıyor. İmtiyazlı sınıf oluştu. Şundan da rahatsız AK Parti içindeki birtakım milletvekilleri: Bir yağma düzeni oldu. Partililerin çocukları kamuda etkin yerlere geldiler. Bunlar gizleniyordu bazı milletvekilleri de bunları gördükçe huzursuz oluyordu. Yani puslu havada bir yön arayışı var. Bir bilgi açısından değil gördüklerimi söylüyorum; istifalar başlayacak."

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