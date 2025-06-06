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AKP kurucusu Çelik: Türk tipi başkanlık Türkiye'ye yaramamıştır; İmamoğlu'nun yargılanma şeklini doğru bulmuyorum

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AKP kurucusu Çelik: Türk tipi başkanlık Türkiye'ye yaramamıştır; İmamoğlu'nun yargılanma şeklini doğru bulmuyorum
AKP kurucusu Çelik: Türk tipi başkanlık Türkiye'ye yaramamıştır; İmamoğlu'nun yargılanma şeklini doğru bulmuyorum

AKP kurucusu Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin olarak, "Bu Türk tipi başkanlık Türkiye’ye yaramamıştır" dedi. "Ben hakim, savcı değilim" diyen Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasına dair süreçle ilgili olarak da, "Yargılama şeklini doğru bulmuyorum" diye konuştu.

ANKA’ya açıklamalar yapan Çelik, Türkiye’de en fazla eksikliği hissedilen konulardan birisinin hukuk ve adalet olduğunu belirterek, “Ekonomik zorluklardan dolayı zaten şu anda insanlar burnundan soluyor ve çok kötü durumda. Herkes ekonominin kötü olduğunu biliyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirerek, “Bu Türk tipi başkanlık Türkiye’ye yaramamıştır” diyen Çelik, "Bütün yetkilerin bir elde toplandığı bir yapı demokratik bir yapı değildir ve Türkiye'nin mutlaka arızaları giderilmiş parlamenter sisteme dönmesi gerekiyor” diye konuştu.

Yeni anayasaya karşı olmadığını, “Bugün yaşadığımız sıkıntıların ve arızaların hepsinin giderildiği yeni bir anayasa yapılabilir" diyen Çelik, "Ama şimdi siz insanlara derseniz ki, ‘Yeni anayasa yapalım, bu bize daha fazla güç ve yetki versin’ insanlar da ‘Yetki ve güç iyidir ama kontrol edilmesi gerekiyor’ der” dedi.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun dosyasını incelemediğini belirterek, “Ben hakim, savcı değilim. Yargılama şeklini doğru bulmuyorum. Sabahın köründe yüzlerce polisle evinin basılarak içeri atılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Usul bazen esastan önce gelir. Bir kere usul yanlıştır” diyen Çelik, “O açıdan, ben dahil bugün kamuoyunun algısı şudur: Eğer Ekrem İmamoğlu uslu uslu belediye başkanlığı yapsaydı, Cumhurbaşkanlığı adaylığına talip olmasaydı belki ne diploma meselesi gündeme gelirdi, ne de bu olup bitenler olurdu” diye konuştu.

Çelik, İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin de, “Bu diploma meselesi çok daha vahimdir” diyerek, “İşletme Fakültesi Dekanı bana göre haysiyetli bir duruş sergilemiştir. Oradan sonuç alınamayınca diplomayla ilgili üniversite yönetim kurulu devreye sokulmuştur ve yönetim kurulu böyle bir karar almıştır. Yüz karasıdır bu karar, böyle bir şey olamaz” dedi.

Çelik, “Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı müracaatta eğer bir yanlış varsa bu, üniversite yönetiminin yanlışıdır. Şartları uymayan bir adamı kaydetmek kimin suçudur? Kayıt yapanın suçudur, değil mi? Onun için hangi tarafından bakarsanız bakın Türkiye'nin gündeminden bu meselenin bir an önce kalkması lazım, aklın devreye girmesi lazım” ifadelerini kullandı.

 

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