AKP milletvekili Ezan okunurken konuşmasına devam etti

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "CHP ve HDP’nin öncülüğünde bir grup güya kadınlar için Taksim'de bir araya geldi, ezana ıslıklarla terbiyesizlik ettiler" sözlerinin ardından başlayan tartışma devam ederken AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız’ın, Çamaş ilçesinde düzenlenen miting sırasında ezan okunurken konuşmasına devam ettiği ortaya çıktı. Görüntülerde, AKP'li Yediyıldız, "Belediye Başkanım emretti, 'devam et' dedi; ediyorum. Fetvayı verdi" deyip ezan okunurken konuşmasına devam ediyor.

AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi seçim çalışmaları kapsamında Ordu’nun Çamaş ilçesinde düzenlenen mitinge katılan AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, burada yaptığı konuşmada partisine ve Güler’e destek istedi. Yediyıldız, konuşmasında, 31 Mart yerel seçimlerinin yerel hizmetlerden ziyade ülkenin beka seçimi olduğunu belirterek, "Bu seçim aynı zamanda Türkiye’nin seçimidir" dedi.

Yediyıldız'ın konuşması sırasında ezan okunmaya başlandı. Yediyıldız, konuşmasına kısa bir ara verdi. Yediyıldız, ezan okunurken "Belediye Başkanım emretti, 'devam et' dedi; ediyorum. Fetvayı verdi" deyip konuşmasına devam etti.

Ordu'nun yerel kanalı TV52, söz konusu olayı şu şekilde haberleştirdi: