  • BIST 1.542
  • Altın 411,892
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

AKP Milletvekili Kılıç, Maraş’ı adadaki herkesin faydalanabileceği bir yer olarak görüyoruz

» »
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Maraş’ı adadaki herkesin faydalanabileceği bir yer olarak gördüklerini söyledi.
AKP Milletvekili Kılıç, Maraş’ı adadaki herkesin faydalanabileceği bir yer olarak görüyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Maraş’ı adadaki herkesin faydalanabileceği bir yer olarak gördüklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nin davetlisi olarak KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyeti Maraş’ta incelemelerde bulundu.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kılıç ve beraberindeki heyet, Maraş’ın ziyarete açılan bölümünü gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, heyete Maraş’ın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette heyete Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da eşlik etti.

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, burada yaptığı açıklamada helikopter kazasında şehit olan askerleri rahmetle andı. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Kılıç “Tüm Türk milletinin başı sağ olsun” dedi.

Kılıç, kapalı Maraş’ın yeniden insanlığın hizmetine açılmasını çok önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Maraş’ın açık olmasının KKTC’nin haklarıyla alakalı olarak Türkiye’nin hangi düşüncede olduğunu ve hangi yol üzerinde ilerlediğini  açıkça tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Kılıç, Maraş’ı tüm adadaki yaşayanların faydalanabileceği bir alan olarak gördüklerini söyledi.

Kılıç, “İnşallah tüm insanlık burayı önümüzdeki zaman içerisinde güzel günlerde güzel anılar yaşayarak kullanacaktır” dedi.

Dış İlişkiler Komisyonu heyeti bu gece yarısı KKTC’den ayrılacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinde Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç’ın yanı sıra  Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 29 kişi Lefkoşa'dan...39 pozitif vaka05 Mart 2021 Cuma 20:33
  • 5730 test 39 pozitif vaka05 Mart 2021 Cuma 20:31
  • Bakanlar Kurulu kararları yazılı olarak açıklandı05 Mart 2021 Cuma 20:18
  • Erhürman:"Bu dönemde acil ihtiyacımız olan" Sarayı Projesi”ne 14 milyon TL ayrılmış!05 Mart 2021 Cuma 20:11
  • Pekcan ve beraberindeki heyet, ilk olarak arıklı, ardından ise KKTC’li iş insanları ile bir araya geldi05 Mart 2021 Cuma 19:59
  • Sağlık Bakanı Ünal Üstel: “Aşı gelecek rahat olun”05 Mart 2021 Cuma 19:54
  • Meclis Başkanı Sennaroğlu, Türkiye Ticaret Bakanı Pekcan’ı kabul etti05 Mart 2021 Cuma 19:49
  • Nami:Saner derhal halktan özür dilemeli ve bu durumu düzeltmeli05 Mart 2021 Cuma 19:45
  • Bakanlar Kurulu Kararları açıklandı05 Mart 2021 Cuma 19:34
  • Sokağa çıkma yasaklarında değişiklik05 Mart 2021 Cuma 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti