AKPA ile AP’ta Kıbrıslı Türkleri Temsil Edecek Milletvekilleri Belirlendi

Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) ile Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Kıbrıslı Türkleri temsil edecek milletvekilleri belirlendi.



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplandı. Genel Kurul toplantısı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ceyhun Birinci başkanlığında saat 14:00’te başladı.



Birleşimde, ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Geçici Divanı’nın AKPA heyet üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin kararı okundu. Cumhuriyet Meclisi Geçici Divanı’nın AKPA toplantılarına UBP’yi temsilen Girne Milletvekili Özdemir Berova ile CTP’yi temsilen Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’ın üye olarak görevlendirilmesine ilişkin kararı oy birliği ile kabul edildi.



Cumhuriyet Meclisi Geçici Divanı’nın Avrupa Parlementosu toplantılarına Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen UBP Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek ile CTP Girne Milletvekili Fikri Toros’un sürekli heyet üyesi olarak katılmalarına ilişkin kararı da oy birliği ile kabul edildi.



GRUP BAŞKAN VEKİLLERİ BELİRLENDİ



Ardından, UBP ile CTP grup başkanlıklarının, grup başkan vekillerine ilişkin tezkereleri okundu.

Buna göre, UBP Meclis grubunun grup başkan vekilliklerine Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek ile Girne Milletvekili Özdemir Berova getirilirken, CTP Meclis grubunun grup başkan vekilliklerine Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar ile Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali getirildi.



Grup başkan vekillerinin belirlenmesinin ardından Meclis Başkanlığı Seçimlerine geçildi. Meclis Başkanlığı için tek aday UBP Milletvekili Zorlu Töre gösterildi.



Meclis İç Tüzüğü uyarınca, Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimi, ayrı ayrı, eşn zamanlı seçimle ve gizli oyla yapılır. İlk dört oylamada, üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Çekimser oylar oylamada dikkate alınmaz. Dördüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki Meclis Başkanı adayı için beşinci kez oylama yapılır. Beşinci oylamada en fazla oy alan Meclis Başkanı olarak seçilmiş olur.