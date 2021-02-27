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AKP’li vekil: 'Ev ve araba sahibi olmak artık hiç zor değil'

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AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, "Şehirdeki standart çok yükseldi. Artık ev sahibi olmak, araba sahibi olmak hiç zor değil" dedi.
AKP’li vekil: 'Ev ve araba sahibi olmak artık hiç zor değil'

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, “Artık asgari ücretlimizin  evinin önünde arabası mevcut” sözlerine tepkiler sürerken, AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in de 21 Ocak 2021 tarihinde katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Sosyal medya üzerinden yayımlanan bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nergis, köyden kente göçü överek, şehirlerdeki standardın yükseldiğini belirtti.

 

“EV VE ARABA ALMAK ARTIK ZOR DEĞİL”

Artık ev ve araba sahibi olmanın zor olmadığını ifade eden Nergis, şöyle konuştu:

“Türkiye gerçekten çok değişti çok gelişti. Yani kırsal kesimden şehre göç gerçekleşti. Şehirdeki standart çok yükseldi. Artık ev sahibi olmak araba sahibi olmak hiç zor değil.

 Aile içerisinde geçmişte bir kişi çalışırdı, şimdi bakıyorsunuz bir kaç kişi birden çalışıyor. Eskiden aileye baba bakardı, erkek evlat çalışırdı.

Öyleydi koşullar, ama bugün baktığınızda kız erkek ayrımı olmadan herkes çalışabiliyor. Evin hanımı da, erkekte çalışabiliyor.

Hayat standardı çok değişti. Bunu köyde de görüyorsunuz, şehirde de görüyorsunuz. Zaten köyler mahalle oldu. Köy kavramı zaten Büyükşehirler'de kalmadı, ama bu sosyolojiyi de iyi okumak lazım.” 

“KENDİ ŞEHRİNDE NAVİGASYONLA GEZEN VEKİL”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AKP'li Hülya Nergis'in açıklamalarına tepki gösteren İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman şu ifadelere yer verdi:
“Akp Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, ‘Türkiye gerçekten çok değişti çok gelişti. Yani kırsal kesimden şehre göç gerçekleşti. Şehirdeki standart çok yükseldi. Artık ev, araba sahibi olmak hiç zor değil' demiş. Kendi şehrinde navigasyonla gezen vekil göç edenlerin, nerelerde ve ne şartlarda yaşadığını nereden bilecek? Ayrıca, Asgari ücret 2825.90TL iken en ucuz. araba 164.000 TL. Yani asgari ücretin 58 katı !”

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