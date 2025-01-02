AKP’li Yayman'dan "PKK ne zaman silah bırakacak" sorusuna yanıt: Her şey yolunda giderse şubatta çok önemli gelişmeler olacak

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, DEM Parti heyetinin önce PKK lideri Abdullah Öcalan'la, ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Bahçeli ile görüşmesiyle devam eden sürece ilişkin olarak, "Şubat ayı içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, önemli bir provokasyon olmazsa her şey yolunda ilerlerse şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağını görüyorum" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çağrı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Suriye'de yaşanan gelişmelerin Devlet Bahçeli'nin nasıl bir kehanetle konuştuğunun ispatı olduğuna işaret eden Yayman, gelişmeleri olumlu gördüğünü kaydetti.

Yayman, Türkiye'nin terörden çok acılar çektiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit analarının ağlamaması, Türkiye'nin bu terör belasından kurtulması için Sayın Bahçeli'nin çağrısı tarihsel önemdedir, ezberleri bozmuştur, duvarları yıkmıştır. Bir anlamda turnusol, samimiyet testidir. Çok değerlidir. 1990'lı yıllarda Türkiye terör belası ile boğuşurken bir TV kanalında rahmetli Alparslan Türkeş'in, HEP milletvekili Leyla Zana'ya 'Kızım bir sorunun olursa beni ara, her zaman arayabilirsin.' şeklinde ifadesi vardır. Aslında dünden bugüne Bahçeli'nin tavrı çok nettir. Ahmet Türk ile söyledikleri tarihe geçer niteliktedir. Önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler olacaktır. Burada artık söz sırası DEM'dedir. DEM Parti üzerine düşen tarihi sorumluğu yerine getirmelidir. PKK terör örgütünün silah bırakması ve Türkiye'de eylemlere artık son vermesi noktasında daha cesaret verici tavır içinde olmalıdır. Bugün tarihte ilk defa DEM Parti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmektedir. Bu, milletimizin görmek istediği bir harekettir, tavırdır."

"Şubat'ta çok önemli gelişmeler olacak"

Hüseyin Yayman, bir gazetecinin, "Öcalan'dan gelen mesajda, 'adres Meclis' vurgusu vardı. Silah bırakma çağrısı gelmedi. Onun zamana yayılması mı söz konusu?" sorusu üzerine, Bahçeli'nin başlattığı sürecin nasıl bir devlet aklının ortada olduğunu gösterdiğini söyledi.

Yayman, sözlerini şöyle tamamladı:

"O gün Devlet Bahçeli'ye kızanlar, itiraz edenler, Meclis kürsüsünden ip atanlar, Suriye'de yaşanan gelişmelerden sonra herhalde bu çağrısının ne kadar tarihsel bir öneme sahip olduğunu hep beraber anlamışlardır. Sayın Bahçeli çağrısını yapmıştır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda düşüncelerini dile getirmiştir. Terörist başı Abdullah Öcalan bir açıklama yapmıştır. Şimdi sıra DEM Parti'dedir. DEM Parti'nin bu tarihsel sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir. Şubat ayı içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, önemli bir provokasyon olmazsa her şey yolunda ilerlerse şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağını görüyorum. Türkiye tarihini gerçekten olumlu yönde değiştirecek, Türkiye'nin ileri hamleler yapmasını sağlayacak birtakım gelişmelerin olacağını görüyorum."