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AKP'li Zeybekci: İzmir'in şarabını uluslararası marka yapacağım

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AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Hürriyet'e verdiği ikinci röportajında bu kez "şarap" açılımı yaptı.
AKP'li Zeybekci: İzmir'in şarabını uluslararası marka yapacağım

Yerel seçimlerinden önce AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin Hürriyet’te iki hafta içinde ikinci röportajı yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda Ayşe Arman’ın röportaj yaptığı Nihat Zeybekci bu kez de aynı gazeteden Ertuğrul Özkök’e konuştu.

Zeybekci, sohbetin başında “Nerede fotoğraf çektirelim?” diye soran Özkök’e “Urla’da bağlarda çekelim” cevabını verdi.

Özkök’ün “Ama orada şarap bağları var” hatırlatması üzerine Zeybekci, “Ben İzmir şarabını uluslararası marka yapmak istiyorum. Bağcılığın gelişmesi için özel enstitüler kuracağız. Unutmayın ben Denizliliyim. Orada Güney’de ve başka yerlerde binlerce dönüm şarap bağı var” ifadesini kullandı.

Özkök, Zeybekci’nin açıklamalarını şu ifadelerle aktardı:

“Seçildiniz. Dönem sonunda nasıl bir İzmir?

Şu sözü veriyorum: Beş sene sonra ilkel problemlerini bitirmiş, kent içinde kabul edilebilir bir yoğunlukta trafiğe ulaşmış altyapı. Artı turizm alanında. Kente gelen turistin vakit geçireceği, kalma süresini uzatacağı mekân ve aktiviteler yok. Bunun için Kemeraltı, Kadifekale, Alsancak, Bayraklı, Yeşildere baştan aşağı yeniden ele alınacak.”

En kritik konuya geliyorum. İzmir, hayat tarzı itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi’nin dünya görüşüne pek uygun olmayan bir karaktere sahip. Yani Kayseri’yi yönettiğiniz anlayışla İzmir’i yönetebilecek misiniz? Bu çatışmayı nasıl çözeceksiniz?

“Şimdi çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. İzmirli bir AK Parti diyorum. Ben de biliyorum. Bu şehir için özel bir yaklaşım gerekir.

Burada İzmirli bir AK Parti’ye ihtiyacımız var. İzmirli, Kayserili, Konyalı, Diyarbakırlı AK Partilere ihtiyacımız var.”

Zeybekci, daha önce de “AK Parti’deki arkadaşlarımız bugün içkisini içebilen, namazını da kılabilen, günü geldiğinde orucunu tutabilen bir hoş görü alanına sahiptir.” iddiasında bulunmuştu.

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