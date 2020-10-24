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AKPM: Türkiye'de siyasi ve sivil muhaliflere yönelik baskıları şiddetle kınıyoruz

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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Daimi Komitesi, Türkiye'de siyasi ve sivil muhaliflere yönelik son aylarda yapılan baskıları "şiddetle kınadığını" açıkladı.
AKPM: Türkiye'de siyasi ve sivil muhaliflere yönelik baskıları şiddetle kınıyoruz

Komite, Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti standartlarının yükseltilmesi için "anlamlı adımlar" atılması çağrısında bulundu.

İsveçli Parlamenter Thomas Hammarberg ve İngiliz Parlamenter John Howell tarafından komiteye sunulan raporda, Türkiye'de son aylarda HDP'li belediye başkanlarına ve diğer muhaliflere yönelik operasyon ve soruşturmalar yer aldı. Daimi Komite, raporu inceledikten sonra AKPM adına Türkiye'yi kınama kararı aldı.

Kararda, "Maalesef Türkiye'deki genel durum 2019 yılından bu yana gelişme kaydetmedi. Ayrıca Türkiye'nin yeniden izlemeye alındığı 2017'de gündeme gelen konular 2020'de hala çözülmedi" ifadelerine yer verildi.

Daimi Komite kararda, Türkiye'de demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi için atılması gereken adımları sıraladı.

Parlamenterler, Türk halkı ve yetkililerinin demokrasi yönünde ilerleme kabiliyetinin olduğunu düşündüklerini açıkladı. Kararda ayrıca Türkiye'nin sınırları dışında yaptığı eylemlerin ve özellikle askeri operasyonların endişeye yol açtığı belirtildi.

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