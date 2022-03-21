AKP’nin oyu bir yılda her ay eridi yüzde 30’un altına düştü

ORC Araştırma, siyasi partilerin Şubat 2021-Mart 2022 tarihlerini içeren oy değişimlerine ilişkin anketi açıkladı.

Araştırma şirketinin anketine göre, AKP'nin oy oranı günden güne eriyerek yüzde 30'un altında kaldı. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki tarafından paylaşılan seçim anketi sonuçlarına göre AKP'nin Şubat 2021 tarihinde oy oranı yüzde 36,8 iken Mart 2022 tarihinde ise yüzde 28,1'e düştü. CHP'nin son bir yıllık oy değişimine bakıldığında, yüzde 1,5 artış görüldü. Şubat 2021'de yüzde 22,3 olan oy oranı Mart 2022'de yüzde 23,8 olarak ölçüldü. İYİ Parti'nin son 1 yılda oylarını artırdığı görüldü. Şubat 2021'de yüzde 10,8 olarak ölçülen oy oranı Mart 2022'de yüzde 6 artarak yüzde 16,8 olarak ölçüldü. Ankette HDP 8,9, MHP yüzde 8,7, Gelecek Partisi yüzde 3,5, DEVA yüzde 3 olarak ölçüldü.