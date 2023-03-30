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Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine "Beni kendinle uğraştırma" diyerek hedef gösteren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan yanıt verdi.
Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine "Beni kendinle uğraştırma" diyerek hedef gösteren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan yanıt verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, İyi Parti lideri Meral Akşener'e "İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma." dedi.

Akşener Erdoğan'ı etiketleyerek Twitter'dan şu ifadeleri kullandı: 

"Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir."

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