  • BIST 2.119,23
  • Altın 919.201
  • Dolar 14.7068
  • Euro 16.2326
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Aksoy Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti

»
Aksoy Araştırma'nın anketine göre Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı açılırken, AKP yüzde 30'un altına gerilemiş durumda.  
Aksoy Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti

Aksoy Araştırma'nın anketine göre Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı açılırken, AKP yüzde 30'un altına gerilemiş durumda.  

Aksoy Araştırma, son anket sonucunu açıkladı. Aksoy Araştırma’nın Başkanı Ertan Aksoy'un TELE1’de açıkladığı ankete göre AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın toplamı yüzde 38,4 olurken, CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı oy oranı yüzde 42'ye ulaştı.

Katılımcılara “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçlar şöyle:

AKP yüzde 29,8

CHP yüzde 28,4

İYİ Parti yüzde 13,6

HDP yüzde 9,9

MHP yüzde 8,6

DEVA Partisi yüzde 2,9

Gelecek Partisi yüzde 1

Saadet Partisi yüzde 1 

Diğer yüzde 4,7

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kenan Doğulu: Yasaklar, siyasi baskı herkesi darmaduman etti16 Mart 2022 Çarşamba 16:50
  • İşte Reuters'ın Merkez Bankası faiz kararı tahmini16 Mart 2022 Çarşamba 10:22
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!15 Mart 2022 Salı 20:05
  • Scholz-Erdoğan Görüşmesi Alman Basınında15 Mart 2022 Salı 18:36
  • Financial Times’tan Dikkat Çeken Analiz: Erdoğan’ın Rakiplerini Etkileyebilir15 Mart 2022 Salı 17:01
  • Bahçeli sağlıkçıları hedef aldı: Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın15 Mart 2022 Salı 11:33
  • TC Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı Mevkidaşı Kuleba İle Görüştü14 Mart 2022 Pazartesi 22:09
  • Erdoğan ve Scholz’dan Ukrayna Açıklaması14 Mart 2022 Pazartesi 20:55
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı14 Mart 2022 Pazartesi 20:46
  • Bakan Akar, olağanüstü nitelikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak14 Mart 2022 Pazartesi 18:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti