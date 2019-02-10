Akü takviyesi yapmak isterken otomobilini yaktı

İzmir'in Tire ilçesinde, akü takviyesi yapılmak istenen otomobil, bir anda alev aldı. Alevler, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, motor bölümü zarar gören otomobilde hasar meydana geldi.

Bugün saat 13.30 sıralarında Faruk Pınar, çalışmayan 35 M 5594 plakalı otomobilinin aküsüne takviye yapmak istedi. Otomobilin aküsüne takviye için gerekli işlemleri yapan Pınar, dolmasının zaman alacağını düşünerek, karşıdaki kahvehaneye oturmaya gitti. Bir süre sonra otomobilinden dumanlar yükseldiğini fark eden Pınar, durumu itfaiye bildirdi. Pınar, çevredekilerinde yardımı ile yangın tüpüyle alevlere müdahale etmek istedi; ancak çabası yetersiz kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler daha fazla büyümeden söndürülürken, otomobilin motor bölümünde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.