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Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Derneği Başkanlığına Metin Yılgın Seçildi

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Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Metin Yılgın oldu.
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Derneği Başkanlığına Metin Yılgın Seçildi

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Metin Yılgın oldu.

Dernekten verilen bilgiye göre, dernek genel kurulu yapıldı. Genel kurulda söz alan dernek eski başkanı Şahin Kaya, Alayköy Sanayi Bölgesi’nin örnek bir sanayi bölgesi olduğunu, buna rağmen altyapı dahil olmak üzere birçok eksiğinin bulunduğunu dile getirdi. 10 yılı aşkın süre önce kurulan 1.etabın sorunlarının devam ettiğini ifade eden Kaya, bugüne kadar bu sorunları çözmek için tüm sanayi bölgesi esnafı olarak çaba harcadıklarını anlattı.

Yeni yönetimi tebrik eden Kaya, bundan sonraki süreçte yeni yönetimin, bayrak yarışına devam ederek, Alayköy sanayisini örnek sanayi konumuna getireceklerine inandığını söyledi.

Dernek Başkanı Metin Yılgın da, dernek eski başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür ederek, bugüne kadar zorluklarla bazı kazanımların elde edildiğini, bunların sanayi bölgesi için çok önemli kazanımlar olduğunu ve yeni yönetimin de bu bayrak yarışına hız kesmeden daha da üstüne koyarak devam edeceğini dile getirdi.

YENİ YASA… KİRA BEDELLERİNİN ADİL DÜZENLENMESİ…

Yılgın, Organize Sanayi Bölgesi Yasası’nın bir an önce geçmesi için hükümete çağrı yaparak, sanayi bölgelerindeki yetki karmaşasından kaynaklı yorucu bir bürokratik sürecin oluştuğunu, yasa ile bu yetkinin sanayi bölgelerinin kendi yönetiminde olacağını ve süreçlerin çok hızlı ilerleyebileceğini kaydetti.

Hedeflerinin bu yasanın geçmesi olduğunu ifade eden Yılgın, bunun yanısıra sanayi bölgelerinden alınan kira bedellerinin adil olarak düzenlenlenmesi ve adaletli bir şekilde eşitlenmesi çalışmalarını sonuçlandırmak olduğunu belirtti.

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