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Alayköy Sanayi Bölgesi Sanayicileri Belediyeye Taleplerini İletti

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Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Metin Yılgın ve yönetim kurulu üyeleri, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy’u ziyaret ederek taleplerini iletti.
Alayköy Sanayi Bölgesi Sanayicileri Belediyeye Taleplerini İletti

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Metin Yılgın ve yönetim kurulu üyeleri, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy’u ziyaret ederek taleplerini iletti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Metin Yılgın, Belediye Başkanı Hulusi Manisoy’la görüşmelerinde Alayköy Belediyesi’nin altyapı ve çevreyle ilgili sorunları yanında sanayi bölgesindeki sorunları tespit ettiklerini bunlarla ilgili çözüm önerileri olduğunu belirterek önerilerini aktardı.

Yılgın, kanalizasyon konusuna değinerek, Sanayi Dairesi’yle de birlikte belediye ve derneğin iletişim içinde olmasıyla sorunun çözüme kavuşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

Ayrıca çevre kirliliği yaratan tabelaların kaldırılarak yerine sanayi bölgesine yakışır tek bir tabela konması için çalıştıkları taslak örneklerini Başkan Manisoy’a sunan Yılgın, sanayi bölgesi çevre telleme projesi yapılmasını istedi. Metin Yılgın, “Bölgede güvenlik için belediyenin yerleştirdiği kameralar çok değerli ve kısmı caydırıcılık sağlıyor, lakin tam bir çözüm oluşturmuyor” dedi.

Bölgedeki esnafın yatırım aşamasından itibaren dış alanda kalan malzemeleri sıklıkla çalındığını kaydeden Yılgın, bu sorunun çözümü için destek istedi.

Yeşil alan ağaçlandırma projesi ve sokak hayvanları koruma projeleri taslaklarını Belediye Başkanı Manisoy ve ekibine sunan dernek yöneticileri, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’ni örnek sanayi yapmak için kararlı şekilde çalışacaklarını ifade etti.

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