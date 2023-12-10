  • BIST 7913.76
  • Altın 1864.371
  • Dolar 28.9774
  • Euro 31.2033
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAGuterres: Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması BMGK'nın otoritesini zayıflattı

Alayköy’de kavga: 2 kişi tutukladı

» »
Alayköy’de dün 16.30 sıralarında aralarında çıkan tartışma sonucu birlerini darbeden iki kişi tutuklandı.
Alayköy’de kavga: 2 kişi tutukladı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında, Alayköy’de kalmakta oldukları ikametgah içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, P.C.W.S.D. (E-43) 184 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, diğer taraf olan 247 miligram alkollü içki tesiri altındaki P.T.A.(E-47) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle, birbirlerini ciddi şekilde darbetti.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tabipler Birliği 67. yaşını kutluyor… "Kamu Özel Ortaklığı mı? Sağlığın Özelleştirilmesi mi?” başlıklı panel düzenlendi09 Aralık 2023 Cumartesi 18:15
  • Arif Hasan Tahsin anılacak09 Aralık 2023 Cumartesi 18:08
  • En fazla yağış nereye düştü?09 Aralık 2023 Cumartesi 12:49
  • Trafik Denetimlerinde 267 Sürücü Hakkında Yasal İşlem09 Aralık 2023 Cumartesi 11:21
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Yaşayan 8 Kişi Tutuklandı09 Aralık 2023 Cumartesi 11:09
  • Töre: Kamuya yapılan engelli vatandaş istihdamları olumlu09 Aralık 2023 Cumartesi 10:58
  • Tatar: AB'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul etmesi gerekiyor09 Aralık 2023 Cumartesi 10:42
  • Kırok: Yurt dışından hayvan girişi yasaklanmalı09 Aralık 2023 Cumartesi 10:38
  • Kıbrıslı Arkeolog, yazar, düşün insanı Tuncer Hüseyin Bağışkan hayatını kaybetti08 Aralık 2023 Cuma 16:53
  • Eski eşinin cinsel içerikli görüntülerini yaydı... Cezaevi'ne gönderildi...08 Aralık 2023 Cuma 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti