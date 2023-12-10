Alayköy’de kavga: 2 kişi tutukladı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında, Alayköy’de kalmakta oldukları ikametgah içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, P.C.W.S.D. (E-43) 184 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, diğer taraf olan 247 miligram alkollü içki tesiri altındaki P.T.A.(E-47) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle, birbirlerini ciddi şekilde darbetti.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.