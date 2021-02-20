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Ali Pilli görevden alındı!

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Ali Pilli görevden alındı!
Ali Pilli görevden alındı!

Başbakan Saner, Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’nin görevden alınarak yerine Diş hekimi Sayın Ünal Üstel’in atanması, Üstel’den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine ise Sayın Resmiye Canaltay’ın getirilmesi ile ilgili kararını Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın onayına sundu ve Cumhurbaşkanı Başbakan’ın kabine değişikliğine ilişkin kararını onayladı

 

. Başbakan Saner konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “ Ulusal Birlik Partisi halkımıza başarıyla hizmet edebilecek zengin kadroya sahip bir partidir. Sayın Ali Pilli 20 aya yakın bir süredir Sağlık Bakanı olarak halkımıza değerli hizmetler vermiştir. Kendisine hizmetlerinden ötürü bir kez daha teşekkür ederim. Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkileyen pandemi ülkemizde de yaşamı önemli ölçüde etkiler hale gelmiştir.

Gelinen bu noktada bir nöbet değişiminin hem Sayın Pilli hem de ülkemiz için yararlı olacağını düşündüğüm için kabinede değişikliğe gidilmesini uygun buldum. Yıllarca halkımıza bir sağlıkçı ve Bakan olarak hizmet veren Sayın Üstel de inanıyorum ki yeni görevini başarı ile yapacaktır. Partimize çok uzun yıllar her kademede hizmet veren Sayın Resmiye Canaltay’ın da birikimleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda başarılı olacağına güveniyorum. Hep belirtiğim üzere bizim hedefimiz, Devletimizin yaşatılıp , yüceltilmesi, bir an önce salgın sürecini atlatmamız ve ülkemizi layık olduğu ekonomik gelişmişlik seviyesine en kısa sürede ulaştırmaktır. Bütün çabalarımız ve yaptıklarımız buna yöneliktir. Halkımızın bilgisine getirir, en derin saygı ve sevgilerimi sunarım.”

 

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