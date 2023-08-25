Ali Sabancı ikinci kez ameliyat edildi

Ali Sabancı-Vuslat Doğan Sabancı çiftinin dün akşam saatlerinde Yunanistan’ın Lipsi adası açıklarında zodyak botla seyir halindeyken kayalıklara çarpıp yaralandığı ortaya çıkmıştı.

Esas Holding ve Doğan Holding’den bugün yayınlanan açıklamalarda çiftin tedavisinin sürdüğü aktarılmış, ayrıntı verilmemişti.

Diken’in aileye yakın bir kaynaktan öğrendiğine kaza sırasında botta çiftin iki çocuğu ve iki de misafir vardı. Çocuklar ve misafirler bottan atlayarak yara almadı.

İlk müdahalesi Leros adasında yapılan çift Bodrum Amerikan Hastanesi’ne sevk edildi. Yüzünde kesikler bulunan Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi bu hastanede sürdürüldü. Ali Sabancı ise İstanbul Amerikan Hastanesi’ne götürüldü.

İlk ameliyat

İç kanama geçiren Ali Sabancı’nın dalağı alındı. Doğan Holding yönetiminden bir kaynak da Ali Sabancı’nın entübe edildiğini, ancak durumunun stabil olduğunu, hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

İkinci ameliyat

Akşam saatlerinde ise yine aileye yakın bir kaynaktan öğrenildiğine göre Ali Sabancı ikinci kez ameliyata alındı. Ameliyat aort yırtılması nedeniyle yapıldı. Ali Sabancı’nın aortuna çelik kafes stent takıldı.

Aynı saatlerde Vuslat Doğan Sabancı da ambulans uçakla İstanbul Amerikan Hastanesi’ne getirildi.