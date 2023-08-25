  • BIST 7716.67
  • Altın 1629.48
  • Dolar 26.5343
  • Euro 28.6252
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Ali Sabancı ikinci kez ameliyat edildi

»
Yunanistan’da ailesiyle birlikte denizde kaza geçiren işadamı Ali Sabancı ikinci kez ameliyat edildi.
Ali Sabancı ikinci kez ameliyat edildi

Ali Sabancı-Vuslat Doğan Sabancı çiftinin dün akşam saatlerinde Yunanistan’ın Lipsi adası açıklarında zodyak botla seyir halindeyken kayalıklara çarpıp yaralandığı ortaya çıkmıştı.

Esas Holding ve Doğan Holding’den bugün yayınlanan açıklamalarda çiftin tedavisinin sürdüğü aktarılmış, ayrıntı verilmemişti.

Diken’in aileye yakın bir kaynaktan öğrendiğine kaza sırasında botta çiftin iki çocuğu ve iki de misafir vardı. Çocuklar ve misafirler bottan atlayarak yara almadı.

İlk müdahalesi Leros adasında yapılan çift Bodrum Amerikan Hastanesi’ne sevk edildi. Yüzünde kesikler bulunan Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi bu hastanede sürdürüldü. Ali Sabancı ise İstanbul Amerikan Hastanesi’ne götürüldü.

 

İlk ameliyat

İç kanama geçiren Ali Sabancı’nın dalağı alındı. Doğan Holding yönetiminden bir kaynak da Ali Sabancı’nın entübe edildiğini, ancak durumunun stabil olduğunu, hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

 

İkinci ameliyat

Akşam saatlerinde ise yine aileye yakın bir kaynaktan öğrenildiğine göre Ali Sabancı ikinci kez ameliyata alındı. Ameliyat aort yırtılması nedeniyle yapıldı. Ali Sabancı’nın aortuna çelik kafes stent takıldı.

Aynı saatlerde Vuslat Doğan Sabancı da ambulans uçakla İstanbul Amerikan Hastanesi’ne getirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi.. Botla kayalıklara çarpan karı-koca yaralandı.25 Ağustos 2023 Cuma 11:13
  • KPSS Puanları Açıklandı25 Ağustos 2023 Cuma 11:13
  • Faiz kararının ardından dolar ve euro sert düştü24 Ağustos 2023 Perşembe 21:16
  • Bu pazarda Türkçe etiket yok! Her şey 2-3-5 Euro ama alan yok24 Ağustos 2023 Perşembe 15:12
  • T.C.Merkez Bankası faiz kararı açıklandı24 Ağustos 2023 Perşembe 14:05
  • Beşiktaş'ın stat isim sponsoru belli oldu; iş imzaya kaldı24 Ağustos 2023 Perşembe 09:17
  • Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem24 Ağustos 2023 Perşembe 09:09
  • Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı24 Ağustos 2023 Perşembe 08:39
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu'nu kabul etti24 Ağustos 2023 Perşembe 08:18
  • Türkiye Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak24 Ağustos 2023 Perşembe 08:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti