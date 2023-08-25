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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi.. Botla kayalıklara çarpan karı-koca yaralandı.

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İş insanı çiftten kötü haber... Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün Yunanistan'ın Leros adası açıklarında kaza geçirdi. Botla kayalıklara çarpan karı-koca yaralandı.
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi.. Botla kayalıklara çarpan karı-koca yaralandı.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan’da kaza geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Leros adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giden iki kayalıklara çarptı. Yaralanan çift adadaki hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı önce Bodrum’a sonra İstanbul’a nakledildi.

Ali Sabancı’nın durumunun ağır olduğu, eşinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, üç yabancıyı taşıyan bir teknenin kaza yaptığı ve yolcuların yaralandığı belirtildi.

Malta bandıralı teknenin kaza yapmasından sonra yaralılardan ikisinin ilk yardım botuyla diğerinin ise Yunan Sahil Güvenlik ekipleriyle Leros Hastanesi’ne nakledildiği belirtildi.

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