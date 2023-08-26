Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, önceki gün Yunanistan’da denizde Zodyak botla kaza yaptı. İstanbul’da tedavi altında olan çiftin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Esas Holding’den yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir" denildi.

Ne olmuştu?

Pegasus Havayolları'nı da bünyesinde barındıran Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ali Sabancı ve eşi, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın iş insanı kızı Vuslat Doğan Sabancı, dün Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi.



Botlarıyla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı yaralandı. Yunan Sahil Güvenliği, Sabancı çiftinin kazasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.



Kazanın ardından Leros'ta ameliyat edilerek dalağı alınan Ali Sabancı, ambulans uçakla İstanbul'a nakledilerek, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’ne sevk edilen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi sürüyor.