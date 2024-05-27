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Aliye Ummanel’in oyunları Fransa’da

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Aliye Ummanel’in kitabı Fransa’da yayımlandı…
Aliye Ummanel’in oyunları Fransa’da

Aliye Ummanel’in kitabı Fransa’da yayımlandı…

Oyun yazarı, şair ve yönetmen Aliye Ummanel’in oyunları Fransa’da yayımlandı. “Trilogie Chypriote: Passa Tempo, Disparu, La Maison” adıyla yayımlanan kitapta yazarın Kıbrıs Üçlemesi’ni oluşturan Passa Tempo, Kayıp ve Ev oyunları yer alıyor. Oyunlar Türkçe’den Fransızca’ya çevirmen Selin Altıparmak tarafından çevrildi. L’espace D’un İnstant yayınlarından çıkan kitap online satışa sunuldu.

“Ev” oyunu 24. Regards Croises Festivali’nde seyirciyle buluştu

Aliye Ummanel’in “Ev” oyunu, Festival Regards Croises komitesi tarafından festivalde sunulmak üzere seçildi. Fransa’nın Grenoble şehrinde yer alan Troisieme bureau tarafından 24 yıldır düzenlenen festival, yeni metinleri seyirci ve sanatçılarla buluşturmayı amaçlıyor. “Ev” oyunu, 24 Mayıs akşamı Theatre 145’te okuma performansıyla oyuncular tarafından Fransızca çevirisiyle seyirciye sunuldu. Seyircinin büyük beğenisini kazanan temsil sonrasında yazar Aliye Ummanel, çevirmen Selin Altıparmak ve yayınevi adına Dominique Dolmieu’nun katılımıyla “Ev” oyunu üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.

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