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Alkol yasağı: Marketler içki satışına devam ediyor, yetkililer ise yasağın sürdüğünü söylüyor

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Türkiye genelinde dün tam kapanmayla birlikte başlayan alkol yasağına dair tartışmalar devam ediyor.
Alkol yasağı: Marketler içki satışına devam ediyor, yetkililer ise yasağın sürdüğünü söylüyor

Türkiye genelinde dün tam kapanmayla birlikte başlayan alkol yasağına dair tartışmalar devam ediyor.

Tekel büfeleri ve zincir marketler, resmen yasaklanmadığı için içki satışına devam ettiklerini söylerken yetkililer ise yasağın sürdüğünü belirtiyor.

Konuyla ilgili bir tweet paylaşan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yasağın pratikte kalktığını söyledi:

Bunun ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı ise "Kısıtlamalarla ilgili açıklamalarımız; resmi olarak Bakanlığımızca, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

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