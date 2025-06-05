Alkollü Kamyonet Sürücüsü Kırmızı Işıkta Duran Araca Çarptı

05 Haziran 2025 tarihinde, saat 04.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 2 ile 3’üncü kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi.
Ahmet Arslan (E-47), 98 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UG 310 plakalı kamyonet ile doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, önünde seyreden ve kırmızı ışık nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Ugochıluke Agomuo (K-32) yönetimindeki LS 696 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden LS 696 plakalı araç, karşı şeride savrularak durabildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Ahmet Arslan hakkında, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor
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