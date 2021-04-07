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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

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Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah , saat 06:50 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Thomas Abuobeleye AKPANKE (E-25), 410 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ML 842 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Alpet Petrol trafik ışıklarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına, ardından trafik yön levhasına ve trafik sinzalizasyon ışıklarına ait direğe çarpıp yol içerisinde devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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