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Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı, çarpmadık yer bırakmadı!

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Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı, çarpmadık yer bırakmadı!
Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı, çarpmadık yer bırakmadı!

13.04.2021 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Lefkoşa’da Üsküdar sokak üzerinde doğu istikametine doğru yönetimindeki ED 675 plakalı salon aracı süratli , dikkatsiz ve 273 mlgr alkollü içki tesiri altında kullanan Lefkoşa’da sakin Ekin Cabbar BEYAZ (E-23) seyrettiği yol üzerinde 26 no’lu apartmanın önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek doğuya doğru kaldırım üzerinde park halinde bulunan Lefkoşa’da sakin Arık FİRDES(K-57) sorumluluğundaki salon aracın önüne aracının ön kısmı ile çarpmasına müteakip sürüklenerek 26 no’lu apartmanın balkon duvarına aracının ön kısmı ile çarparak kaldırım üzerinden yoluna devam ederek, batıya doğru park halinde bulunan Lefkoşa’da sakin Abdurrezzek AKSOY (E-31) sorumluluğundaki NC 709 plakalı motosikletin ön kısmına aracının önü ile çarpmasının ardından sürüklenerek 28 numaralı apartmanın giriş ferforje demirlerine aracının ön kısmı ile çarpmasının ardından savrularak aynı apartmanın bahçe duvarına aracının sağ ön kısmı çarparak yüzü güneye bakar şekilde yol içerisinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan Ekin Cabbar BEYAZ (E-23) Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde müşahade altına alınmıştır.

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