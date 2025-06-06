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“Alkollü ve süratli araç kullanmayın”

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Polis Genel Müdürlüğü, bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak. Polis,toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği ve umutların canlandığı müstesna günlerden biri olduğu vurgulandı.
“Alkollü ve süratli araç kullanmayın”

Polis Genel Müdürlüğü, bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak. Polis, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği ve umutların canlandığı müstesna günlerden biri olduğu vurgulandı.

Polis açıklamasında, “Halkımızın Kurban Bayramı’nı, huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için, Polis Genel Müdürlüğü olarak görev ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini almış bulunmaktayız” denildi.

Şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek üzere, her zaman olduğu gibi bayram tatili süresince de, “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olunacağı belirtildi.

Yangın ve hırsızlığa karşı önlem uyarısı

Bayram tatilinin uzun olması nedeniyle ev ve işyerlerinde olası yangın ve hırsızlığa karşı önlem alınması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ev ve iş yerlerinizden ayrılırken güvenlik sistemlerinizi kontrol edip, varsa güvenlik kamerası sisteminin aktif ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz ve kapı ile pencereleri mutlaka kilitleyiniz. Ayrıca elektrikle çalışan cihazları ve prizlerini de kontrol edip, yangına sebep olmayacak şekilde tedbirlerinizi alınız.”

“Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız”

Bayram tatili süresince trafiğin yoğunlaşacağına dikkat çekilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

“Kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse ulaşım hizmeti alınız. Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz; 'Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak' olsun. Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeliyiz. Ağır yaralanmalı ve ciddi hasarlı trafik kazalarında, ‘emniyet kemerinin’ hayat kurtardığını unutmayınız.”

Emniyet Kemeri Yasası’nda belirtilen kurallara işaret edilen açıklamada, çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların taşınmasının yasak olduğu ifade edildi. Boyları 135-150 cm arasında olan çocukların, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması, boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğunda emniyet kemeri takmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, “Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır” denildi.

Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlekli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla “koruyucu kask” takmasının zorunlu olduğu hatırlatılan açıklamada, halkın, Kurban Bayramı kutlandı, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirilmesi temenni edildi.

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