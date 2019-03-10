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Almanya Güney Kıbrıs’a askeri uzmanlarını gönderiyor

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Almanya’nın, Güney Kıbrıs’a, ülkedeki altyapıları incelemeleri için askeri uzmanlarını göndereceği haber verildi.
Almanya Güney Kıbrıs’a askeri uzmanlarını gönderiyor

Almanya’nın, Güney Kıbrıs’a, ülkedeki altyapıları incelemeleri için askeri uzmanlarını göndereceği haber verildi.

Bunun Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen’in kısa zaman önce Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslardan ortaya çıktığını yazan Fileleftheros gazetesi, Almanya’nın UNIFIL’e katılımından ötürü Doğu Akdeniz’de varlığı bulunduğunu, öte yandan Güney Kıbrıs’la ilgisinin ise PESCO’yla alakalı olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Gazetenin haberinde, Berlin’in, Güney Kıbrıs’ın PESCO’ya katılımının, NATO gibi diğer güvenlik örgütlerine katılımı konusunda önemli bir başlangıç noktası teşkil ettiğini düşündüğü de belirtildi.

Alman uzmanların yakında Güney Kıbrıs’a gelmesine paralel olarak, Güney Kıbrıs ile Fransa’dan ise güvenlik konularında işbirliğiyle ilgili açıklamalar yapılmasının beklendiğini ifade eden gazete, yön verilmekte olan şeyin, Fransa deniz kuvvetlerinin daimi olarak Güney Kıbrıs’ta kalmasına ilişkin formül olduğunu ekledi.

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