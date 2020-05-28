Almanya Türkiye'ye uçuş yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, koronavirüs salgınına karşı başlatılan seyahat yasaklarıyla ilgili açıklama yaptı. Maas, 15 Haziran'dan itibaren Almanya'dan Avrupa Birliği ülkelerine konulan uçuş yasağının kaldırılacağını söyledi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, açıklamayı Instagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında yapan Maas, Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelere de uçuş yasaklarının kaldırılması için uğraştıklarını ve bu ülkelere Türkiye'nin de dahil olduğunu belirtti. Maas bu konudaki kararın Türkiye'deki koşullara bağlı olacağına işaret ederek, plajlarda ve otellerde uygulanan hijyen kurallarına, enfeksiyon sayılarına bakılacağını söyledi.

Habere göre Alman hükümeti seyahatlere yeşil ışık yakmak için söz konusu ülkelerde bir dizi kriterin yerine getirilmesini isteyecek.

Bu kriterler arasında Almanya'da uygulanan, "yedi gün içinde 100 bin nüfus başına 50 yeni enfeksiyonluk üst sınırın aşılmaması" da bulunuyor. Almanya'da bu üst sınırın aşılması durumunda koronavirüse karşı kaldırılan önlemlerin yeniden yürürlüğe sokulması öngörülüyor.

Alman hükümeti ayrıca Avrupa ülkelerinde fiziksel mesafe kuralı, el hijyeni, maske kullanımı, mekanların havalandırma ve dezenfeksiyonu gibi alanlarda konseptler geliştirilmesini istiyor. Koruma konseptlerinin, turistlerin hastalanması durumunda uygulanacak önlemleri, test kapasitelerinin yeterliliğini, karantina ve tedavi imkanlarını da kapsaması isteniyor.