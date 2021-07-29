Almanya'dan çok kritik Ziraat Bankası hamlesi

Reuters'ın üç farklı kaynaktan edindiği bilgiye göre, bazı kredi işlemleri ve bankanın bilançosu hakkındaki endişeler nedeniyle bu talepte bulunuldu ve şu açıklama yapıldı:

“Bankanın bilançosunda uyuşmayan bazı rakamlar var. BaFin olarak bu dengesizliklerin nedenini inceleyeceğiz.”

"DENGESİZLİK..."

BaFin ve Ziraat Bankası yetkililerinin konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı belirtilirken ismi verilmeyen bir hükümet yetkilisinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, Alman düzenleyici kurum Ziraat tarafından yapılan bazı işlemlerden rahatsız. Yetkili "Bazı verilerle ilgili bir dengesizlik olduğunu düşünüyorlar… Bu konular tartışılıyor. Bu sorunların sonunda çözülmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ziraat Bank International AG, Almanya'da, Türkiye'nin varlık bakımından devlete ait en büyük işletmesi olarak faaliyet gösteriyor ve Berlin dahil yedi şehirde şubesi bulunuyor.

OLASILIKLAR NELER

Kaynaklar, görüşmelerin başarısız olmaları durumunda BaFin'in birkaç seçeneği olduğunu belirtiyor: BaFin bankanın büyük ölçekli krediler vermesini yasaklayabilir, yapılanları incelemesi için özel bir müfettiş gönderebilir veya bankanın birkaç alanda iş yapmasını sınırlayabilir.

Euronews'in aktardığına göre, ancak başka bir bankacılık kaynağı, BaFin'in bankaya karşı bu tür eylemlere başvurmasının muhtemel olmadığını ve iki kurumun muhtemelen bir çözüm üzerinde anlaşacağını söyledi.

Kaynaklar, Ziraat Bankası'nın Frankfurt'ta önerilen genel müdürünün atanmasını da BaFin'in onaylamadığını, ancak bunun, diğer endişelerle doğrudan ilgili olmadığını ve sadece bu kişinin bazı şartları yerine getirmemesi ile ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.