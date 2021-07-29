  • BIST 1.391,640
  • Altın 496,83
  • Dolar 8,4880
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça atıldı (VİDEO)

Almanya'dan çok kritik Ziraat Bankası hamlesi

»
Almanya'nın mali denetim kurumu BaFin, Ziraat Bankası'nın Almanya'daki şubesinin bilançolarını görmek istiyor.
Almanya'dan çok kritik Ziraat Bankası hamlesi

Almanya'nın mali denetim kurumu BaFin, Ziraat Bankası'nın Almanya'daki şubesinin bilançolarını görmek istiyor.

Reuters'ın üç farklı kaynaktan edindiği bilgiye göre, bazı kredi işlemleri ve bankanın bilançosu hakkındaki endişeler nedeniyle bu talepte bulunuldu ve şu açıklama yapıldı:

“Bankanın bilançosunda uyuşmayan bazı rakamlar var. BaFin olarak bu dengesizliklerin nedenini inceleyeceğiz.”

 

"DENGESİZLİK..."

BaFin ve Ziraat Bankası yetkililerinin konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı belirtilirken ismi verilmeyen bir hükümet yetkilisinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, Alman düzenleyici kurum Ziraat tarafından yapılan bazı işlemlerden rahatsız. Yetkili "Bazı verilerle ilgili bir dengesizlik olduğunu düşünüyorlar… Bu konular tartışılıyor. Bu sorunların sonunda çözülmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ziraat Bank International AG, Almanya'da, Türkiye'nin varlık bakımından devlete ait en büyük işletmesi olarak faaliyet gösteriyor ve Berlin dahil yedi şehirde şubesi bulunuyor.

 

OLASILIKLAR NELER

Kaynaklar, görüşmelerin başarısız olmaları durumunda BaFin'in birkaç seçeneği olduğunu belirtiyor: BaFin bankanın büyük ölçekli krediler vermesini yasaklayabilir, yapılanları incelemesi için özel bir müfettiş gönderebilir veya bankanın birkaç alanda iş yapmasını sınırlayabilir.

Euronews'in aktardığına göre, ancak başka bir bankacılık kaynağı, BaFin'in bankaya karşı bu tür eylemlere başvurmasının muhtemel olmadığını ve iki kurumun muhtemelen bir çözüm üzerinde anlaşacağını söyledi.

Kaynaklar, Ziraat Bankası'nın Frankfurt'ta önerilen genel müdürünün atanmasını da BaFin'in onaylamadığını, ancak bunun, diğer endişelerle doğrudan ilgili olmadığını ve sadece bu kişinin bazı şartları yerine getirmemesi ile ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’nin güneyi yanıyor!29 Temmuz 2021 Perşembe 17:04
  • Yeni Akit yazarı Dilipak: İnsanlar bize bakıp dinden soğudu29 Temmuz 2021 Perşembe 14:40
  • Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: AK Parti iktidarını uyarıyorum; hep birlikte acınacak duruma düşeriz!29 Temmuz 2021 Perşembe 14:31
  • İBB’den Kanal İstanbul Araştırması: Yüzde 62.7 ‘israf’ dedi29 Temmuz 2021 Perşembe 12:31
  • ByLock’un sahibi neler itiraf etti?29 Temmuz 2021 Perşembe 11:37
  • ‘Sığınmacı videosu’nu hatırlatan CHP lideri: O demiş, bu söylenmiş önemli değil29 Temmuz 2021 Perşembe 10:23
  • Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, başörtüsünü çıkardı29 Temmuz 2021 Perşembe 09:23
  • Antalya'daki yangın sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi mahsur kaldı29 Temmuz 2021 Perşembe 09:07
  • Ege'de 200'den fazla Afgan sığınmacı yakalandı28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:59
  • ByLock lisans sahibi David Keynes'in İstanbul'da teslim olup tutuklanmasıyla ilgili neler biliniyor?28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti