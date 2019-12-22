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Alper Taş'tan İmamoğlu'na tepki: Herkese teşekkür etti ama sosyalistler bir kere ağza alınmadı

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Alper Taş'tan İmamoğlu'na tepki: Herkese teşekkür etti ama sosyalistler bir kere ağza alınmadı
Alper Taş'tan İmamoğlu'na tepki: Herkese teşekkür etti ama sosyalistler bir kere ağza alınmadı

Son yerel seçimlerde CHP’den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Alper Taş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan sonra her kesime teşekkür ettiğini belirterek, "Ama mesela sosyalistler bir kere ağza alınmadı" dedi.

Cumhuriyet TV’den Serhat Doğan’a konuşan Alper Taş, şunları söyledi: “Teşekkür beklentisi içinde olduğumuzdan değil ama bir zihniyet olarak söylüyorum. Bir yere not aldık bunu. Herkese teşekkür etti ama mesela sosyalistler bir kere ağza alınmadı. Kişisel olarak kimseye kırgın olacak bir yapıda değilim. Mesele Ekrem İmamoğlu şahsında değil mesele AKP-MHP faşizminin yenilmesi konusunda. Bu memleketin sosyalistleri, özellikle 23 Haziran seçimlerinde öncesinde ve sonrasında bir mücadelenin parçası oldular. Sol diye ortada olan insanların bile sosyalistlere teşekkür etmekten imtina ettiğini söylüyorum. Sosyal demokrat solun paradigması, sağın kendi paradigması içinde hareket ediyor. Oradan kopabilmiş değil. Oradan belki kısmi seçim başarıları çıkabilir ama siyaset toplumu dönüştürebilmektir. Topluma başka değerler katmak demektir. Aydınlanma, özgürlük, eşitlik değerleri gibi. Bütün bu değerleri siz üretemezseniz yani sol değerleri toplumun içine nüfus edemezseniz kazansanız bile sonuç itibariyle kendi değerleriniz kendi ideolojiniz değil" dedi.

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