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Alsancak esnafı Hayatseven,Alsancak Belediyesi’nin bölgede restoran açma kararına tepki gösterdi

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Alsancak esnafı Mehmet Hayatseven ,Alsancak Belediyesi’nin bölgede 4’üncü bir restoran açmaya hazırlandığını ve esnafın belediye karşısında güçsüz kalacağını söyledi.
Alsancak esnafı Hayatseven,Alsancak Belediyesi’nin bölgede restoran açma kararına tepki gösterdi

Alsancak esnafı Mehmet Hayatseven ,Alsancak Belediyesi’nin bölgede 4’üncü bir restoran açmaya hazırlandığını ve esnafın belediye karşısında güçsüz kalacağını söyledi

İşte o açıklama:

HAKSIZ REKABETE MÜSADE ETMEYECEĞİZ !!!

Alsancak Beldesi Restorantları olarak Alsancak Belediyesinin belde sınırları içerisinde bugünlerde 4 üncü restorantını açmaya hazırlandığını bölge esnafları olarak üzüntü ile görmekteyiz.Belediye Başkan,Meclis üyeleri ve muhtarlarla hatta belediye yetkililer ile de defalarca yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda burada bir haksız rekabetin olduğunu kendilerine defalarca ifade etmemize rağmen ve çoğunluk olarak bizimle hemfikir olmalarına rağmen ne yapılabilir sorusu üzerine kendilerine öneri getirmemize rağmen ben yaparım olur zihniyetinin devam ettiğini görmüş bulunmaktayız.

Belediyenin halka hizmet yolundan çıkmış olduğunu ve içinden geçmekte olduğumuz Covid19 salgını nedeni ile bir seneden fazla bir zaman dilimi içinde zor şartlarda ayakta durma mücadelesi veren ve tamamen esnafı hedef alan yatırımlara girişmiştir, bölge esnafları olarak bunları kabul etmemiz mümkün değildir.

Devletten almış olduğunuz hibe araziler ve yine Devletten almış olduğunuz katkılar ile burada içgücünü maliyetsiz kullanmanıza ve Elçilikten alınan hibe paralar karşılığında yapmış olduğunuz bu Restorantlar ve bizlerden almış olduğunuz vergiler ile bizimle rekabet etmeniz asla kabul edilemez.

Devletin ve Beldenin görevi esnafa köstek değil destek olmasıdır. Yok olan bir esnaf önce beldeyi sonra Devletin yok oluşunu getirmektedir.

Haksız Rekabet ve Etik Olmayan bu Anlayıştan Geri Dönülmesini talep ediyoruz.

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