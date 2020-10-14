Alsancak, Lapta ve Karaoğlanoğlu bölgelerinde bugün elektrik kesintisi olacak.
Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Alsancak, Lapta ve Karaoğlanoğlu bölgelerinde 09.00 ila 14.00 saatleri elektrikler kesik olacak.
Alsancak, Lapta ve Karaoğlanoğlu bölgelerinde bugün elektrik kesintisi olacak.
Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Alsancak, Lapta ve Karaoğlanoğlu bölgelerinde 09.00 ila 14.00 saatleri elektrikler kesik olacak.
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