Alsancak’ta Servis Aracında Hayatını Kaybeden Kişinin Ölüm Nedeni Belli Oldu

46 yaşındaki Rajesh Kumar’ın ölüm sebebi yapılan otopsi sonucunda “kalp hastalığı ve kalp yetmezliği” olarak belirlendi.

01 Haziran 2025 tarihinde, Alsancak Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, işyerine ait servis aracında yolcu olarak bulunduğu sırada fenalaşan 46 yaşındaki Rajesh Kumar, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan otopsi sonucunda Kumar’ın ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi