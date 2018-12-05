Altın kalpler coşturdu

Değirmenlik Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu,dün akşam muhteşem bir konser ile dinleyicisi ile buluştu.

Değirmenlik Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu,dün akşam muhteşem bir konser ile dinleyicisi ile buluştu.

Şef Murat Çırakoğlu’nun yönettiği“Rüyalar Gerçek Olsa” konseri, Başbakan Tufan Erhürman ve eşinin, 14. Zırhlı Tugay Komutanı, meclis üyelerinin, muhtarların ve halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, konserde yaptığı konuşmasında; tüm koristlere, saz sanatçılarına ve Şef Murat Çırakoğlu’na teşekkürlerini sunarken, meclis üyeleri ile birlikte bölgemize kapalı bir tesisin yapılacağı müjdesini verdi. Karavezirler, kapalı tesisin yapılması ile birlikte tüm konserlerin orada yapılacağının altını çizdi.

Başkan Ali Karavezirler ayrıca, konseri dinlemeye gelen dinleyicilere de teşekkürlerini sundu.

Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi çatısı altında 2 yıldan beridir çalışmalarını sürdüren Altın Kalpler Korosu’nun konserini Erensu Uzar sundu.

“Rüyalar Gerçek Olsa” konserinde 57 korist ve toplamda 8 saz sanat sanatçısı sahne aldı.