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Amacımız dünya ile yarışan, her alanda nitelikli insan dokusuna sahip bir toplum yaratmak

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit YÖDAK’ın organize ettiği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın da katkı koyduğu KKTC Yükseköğretim Stratejik Planlama Çalıştayı’nın kapanış oturumuna katıldı.
Amacımız dünya ile yarışan, her alanda nitelikli insan dokusuna sahip bir toplum yaratmak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit YÖDAK’ın organize ettiği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın da katkı koyduğu KKTC Yükseköğretim Stratejik Planlama Çalıştayı’nın kapanış oturumuna katıldı.

Yükseköğretimin temel politikalarının belirleme süreci, YÖDAK’ın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve Yükseköğretim Denetim Sistemi’ni daha etkin hale getirme konularının işlendiği üç günlük çalıştayın sonunda YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke sonuç bildirgesini sundu.

Bakan Cemal Özyiğit kapanış oturumunda gerçekleştirdiği konuşmada, eğitimi okul öncesinden başlayarak en tepesine kadar yeniden şekillendirmek adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve bir strateji belirlediklerini ifade ederek Yükseköğretimi de planlarken Kıbrıs Türk Toplumunu Dünya’ya tanıtacak, Dünya ile yarışan, her alanda yetişmiş nitelikli insan dokusuna sahip bir ülke olduğumuzu gösterecek ve topluma yön verecek bir yapı oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

KKTC’nin bir eğitim adası olduğunu söyleyen Özyiğit yükseköğrenimin ülkenin her alanda gelişimine büyük katkı koyduğunu ifade ederken bununla birlikte üniversitelerimizin verdiği eğitimin kalitesinin arttırılması hususunda da daha çok adım atılması gerektiğine dikkat çekti.

Bu bağlamda Eğitim de kalitenin arttırılması adına YÖDAK’ın konumunun da çok önemli olduğunun altını çizen Özyiğit, kendimizi tanımlama,eksikliklerimizi görme ve evrensel değerlere ulaşabilmemiz adına YÖDAK’ın YÖK ve Uluslararası kuruluşlarla gerçekleştireceği işbirliklerininde kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söyledi.

Özyiğit konuşmasının sonunda yoğun tempoda gerçekleştirilen çalıştaya katkı koyan herkese teşekkür ederek sonuçların özelde eğitimimize genelde ise ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim dedi.

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