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Ambalaj ve Ambalaj Atıkları yönetimi son aşamada

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Ambalaj ve Ambalaj atıkları için yasal düzenleme son aşamaya geldi
Ambalaj ve Ambalaj Atıkları yönetimi son aşamada

Turizm ve Çevre Bakanlığı, 18/2012 Çevre Yasası altında hazırlanan, 1 Aralık 2018 tarihli ve 995 sayılı Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü uyarınca, ambalaj üreticileri ve dönüştürücüleri, doldurucuları ve kullanıcıları, ithalatçıları, ticaretini yapan kişiler ve distiributörler tarafından, ürünlerinin (plastik, kağıt, karton, ambalaj, metal, ahşap malzemeler, cam vb.) faydalı kullanım ömrü sonucunda oluşan atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertaraf edilmeleri, bu yöndeki faaliyetlere yönelik gerekli harcamaların karşılanması, eğitim faaliyetlerini gerçekleştirecek, “yetkilendirilmiş kuruluş” oluşturulması ile ilgili çalışmaları kapsamındaki çalışmalar son aşamaya gelmiştir.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Yetkilendirilmiş kuruluşun kurulması ve bu kuruluşun üyelerinin aktif rol almasını teşvik etmek maksadı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcileri’nin katılımlarıyla bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir.

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından organize edilen toplantılar neticesinde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Ambalaj ve Ambalaj atıklarının yönetimi konusunda yetkilendirilecek kuruluş ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelinmiştir.

Ataoğlu: “Gerekli olan teknik desteği vermeye devam edeceğiz...”

Konu ile ilgili olarak Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından, büyük bir titizlik ve büyük bir özveri ile çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Ataoğlu, gelinen aşamada, Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, Yetkilendirilmiş Kuruluşun bir an önce kurulması ve Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü'ne uygunluğunun sağlanması amacı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın teknik ekibine yönelik olarak sürdürülen desteğin, teknik açıdan da sürdürüleceğinin altını çizdi.

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