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Amcaoğlu: 9 Eylül İlkokulu’nda pazartesi uzaktan eğitime başlıyoruz

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Amcaoğlu: 9 Eylül İlkokulu’nda pazartesi uzaktan eğitime başlıyoruz
Amcaoğlu: 9 Eylül İlkokulu’nda pazartesi uzaktan eğitime başlıyoruz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı doğrultusunda, eğitimin 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacağın

Bakan Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı gereği, Girne bölgesindeki bazı okullarda ve Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu’nda uzaktan (online) eğitime başlanacağını, ülkedeki diğer okullarda ise seyreltilmiş yüz yüze eğitim yapılacağını ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, “Lefkoşa’da bulunan 9 Eylül İlkokulu’nda 25 Ocak 2021’de uzaktan eğitime başlıyoruz. Bu uygulamayı 29 Ocak 2021’e kadar sürdüreceğiz ve bu okulumuz için yeni karar üreteceğiz. Girne bölgesindeki okullarla ilgili olarak bir sonraki kararı ise Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu verecek” dedi.

Bakan Amcaoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin özellikle son bir yıl içerisinde çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğinin farkında olduklarını belirtti ve “elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, en başta öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere, tüm ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Amacoğlu açıklamasında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin okullarla ilgili son kararlarını da hatırlattı.

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