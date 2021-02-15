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Amcaoğlu: Çarşamba Günü’nden itibaren İstanbul’dan ek seferlerle öğrenciler gelmeye başlıyor

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Amcaoğlu: Çarşamba Günü’nden itibaren İstanbul’dan ek seferlerle öğrenciler gelmeye başlıyor
Amcaoğlu: Çarşamba Günü’nden itibaren İstanbul’dan ek seferlerle öğrenciler gelmeye başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı #burasıönemli adlı programda Levent Kutay’ın sorularını yanıtlarken, yüksek öğrenimle ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu’nun Cumartesi Günü yapılan toplantısında gerekli kararların alındığını, yarın resmi açıklama olacağını, yükseköğrenim öğrencilerinin getirilmesi amacıyla Çarşamba Günü’nden itibaren KKTC’ye istanbul’dan 2 ek sefer konulacağını açıkladı

Amcaoğlu, “ Çarşamba Günü’nden itibaren İstanbul üzerinden 2 ek sefer başlıyor. Öğrencilerimizin adaya gelmesini sağlayacak… 1 Nisan’dan itibaren yüz yüze eğitim şansını elde etmesi, çocukların ister karantina ister aşı proesdürünü tamamlayıp adaya sağlıklı şekilde gelmesi, öğrenime başlaması için gerekli karar üretildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yarın yayımlayacağı notamla bu ülkeye öğrencilerimizin ek seferle gelmesini tesis etmiş olacağız” dedi. 

Olgun Amcaoğlu, “ Buraya gelip eğitim hakkı isteyen her öğrenci bizim evladımızdır. Yurt kirasından, market alış verişine kadar evladımızdır diyerek “Öğrenci Dostu Ada Projemizi hayata soktuk. Gerekli detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız” diye ekledi. 

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